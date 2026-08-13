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13.08.2026 06:37:00
CI&T A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CI&T A hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0.05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CI&T A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.070 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CI&T A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 142.8 Millionen USD im Vergleich zu 117.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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