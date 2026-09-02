Ci Systems (Israel): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ci Systems (Israel) hat am 30.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.36 ILS gegenüber 0.110 ILS im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.00 Prozent auf 35.3 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch