CI Games hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.050 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.67 Prozent auf 10.1 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.8 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch