CI Com verschiebt Publikation des Jahresberichts auf Ende Mai

Genf (awp) - Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com verschiebt die Publikation des Jahresberichts 2023 bis spätestens Ende Mai. CI Com legt einige wenige noch ungeprüfte Kennzahlen aus der Rechnung 2023 vor. Demnach fällt der bereits angekündigte Verlust etwas höher aus.

Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX hat einen letzte Woche von der Firma gestellten Antrag zur Verschiebung gutgeheissen, wie es in einer am Montagabend veröffentlichten Mitteilung hiess. Grund für die Verschiebung sind Verzögerungen in der Revision.

Die Revisionsgesellschaft PKF Certifica benötigt für die Prüfung der Jahresrechnung mehr Zeit. Es seien weitere Arbeiten nötig, um die Zahlen der Beteiligungen an den Gesellschaften Zenessa SA und Alliance Développement Capital SIIC in der Bilanz von CI Com zu verifizieren, hiess es.

Am 10. April hatte CI Com einen voraussichtlichen Jahresverlust von 1,13 Millionen Franken fürs Geschäftsjahr 2023 gemeldet. Laut den nun vorgelegten, vorläufigen Zahlen liegt der Verlust aufgrund von Wertkorrekturen auf Beteiligungen bei 1,79 Millionen nach einem Minus von gut 279'000 Franken im Jahr 2022.

Weiter gab CI Com am Montag bekannt, dass das operative Ergebnis auf Stufe EBIT im Jahr 2023 mit 1,61 Millionen Franken negativ ausfiel. In der Bilanz lag das Eigenkapital aufgrund des hohen Verlustvortrags per Ende 2023 mit 8,45 Millionen klar im negativen Bereich nach einem Minus von 7,32 Millionen Ende 2022.

