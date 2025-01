Ci Com profitiert von positivem Bewertungseffekt bei ADC SIIC-Beteiligung

Dieser beläuft sich auf 0,17 Millionen Franken und wird der Jahresrechnung 2024 zugeschlagen.

Die Beteiligung an ADC SIIC blieb im Vergleich zum Stand von Ende 2023 mit einem Anteil von 10,13 Prozent unverändert, wie Ci Com am Freitag mitteilte. Der Wert des Anteils stieg demnach per Ende 2024 auf 0,97 Millionen Franken, Ende 2023 hatte er noch bei 0,80 Millionen gelegen. Vom Bewertungsgewinn entfallen rund 10'000 Franken auf einen positiven Währungseinfluss.

cf/jb

Genf (awp)