CI Com löst Rückstellung für Beteiligung an Alliance Développement Capital auf

Genf (awp) - Die an der SIX kotierte Genfer Beteiligungsgesellschaft CI Com hat eine Rückstellung aufgelöst. Diese war auf eine Beteiligung an der Alliance Développement Capital gebildet worden. Möglich gemacht habe die Auflösung nun die Änderung des Marktwertes der Aktien der Alliance Développement Capital per Ende 2019 im Vergleich zu Ende 2018, teilte CI Com am Freitagabend mit.

