CI Com kann Frist für Publikation des Jahresberichts nicht einhalten

Genf (awp) - Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com kann ihren Jahresbericht nicht wie geplant per 31. Mai vorlegen. Man habe der Schweizer Börse SIX mitgeteilt, dass die vor einem Monat gewährte Fristverlängerung nicht eingehalten werden könne, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmen vom Donnerstagabend.

Die Revisionsgesellschaft PKF Certifica benötige für die Prüfung der Jahresrechnung mehr Zeit, hatte es Ende April als Begründung für die Fristverlängerung geheissen. Es seien weitere Arbeiten nötig, um die Zahlen der Beteiligungen an den Gesellschaften Zenessa SA und Alliance Développement Capital SIIC in der Bilanz von CI Com zu verifizieren.

Warum dies nun in der Frist nicht erledigt werden konnte, dazu machte das Unternehmen in der Mitteilung keine näheren Angaben. "Die Gesellschaft setzt ihre Bemühungen fort, ihren geprüften Jahresabschluss zu veröffentlichen", heisst es lediglich.

Ferner teilt CI Com mit, dass man mit dem Hauptaktionär Dual Holding SA in Verhandlungen zum Rückkauf von dessen Aktienpakets stehe. Zu gegebener Zeit wolle man nähere Informationen dazu machen.

Verlust ausgeweitet

Laut der vor einem Monat vorgelegten vorläufigen Zahlen liegt der Verlust aufgrund von Wertkorrekturen auf Beteiligungen bei 1,79 Millionen Franken nach einem Minus von gut 279'000 Franken im Jahr 2022.

Das operative Ergebnis auf Stufe EBIT war im Jahr 2023 mit 1,61 Millionen Franken negativ. In der Bilanz lag das Eigenkapital aufgrund des hohen Verlustvortrags per Ende 2023 mit 8,45 Millionen klar im negativen Bereich nach einem Minus von 7,32 Millionen per Ende 2022.

