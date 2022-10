CI Com-Aktie: CI Com schreibt im ersten Halbjahr rote Zahlen

Der Nettoverlust beträgt rund 212'000 Franken.

Im Vorjahreszeitraum hatte CI Com noch einen Gewinn von rund 138'000 Franken ausgewiesen, wie dem am Freitagabend veröffentlichten Halbjahresbericht zu entnehmen ist. Das negative Ergebnis gehe vor allem auf die Entwicklung der Wechselkursschwankungen bei der Bewertung von Beteiligungen zurück, die ursprünglich in Euro erworben wurden.

Das Betriebsergebnis fiel mit einem Verlust von rund 80'000 Franken etwas besser aus als im Vorjahreszeitraum (-89'000 Franken). Per Ende Juni belaufe sich das Eigenkapital auf minus 7,3 Millionen Franken. Die Schulden gegenüber den Aktionären liegen mit 10,9 Millionen Franken in etwa auf dem Niveau von Ende 2021, wie es weiter heisst.

Mit Blick nach vorne sehe das Unternehmen durch die anhaltende Inflation und die steigenden Zinsen Möglichkeiten für Opportunitätsinvestitionen. Das Marktumfeld erfordere jedoch eine hohe Wachsamkeit.

cg/cf

Genf (awp)