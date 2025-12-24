Churchill Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Churchill Resources liess sich am 22.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Churchill Resources die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.010 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Churchill Resources ein EPS von -0.040 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch