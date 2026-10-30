Churchill Downs vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Churchill Downs hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1.15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Churchill Downs 0.540 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.90 Prozent auf 696.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 683.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch