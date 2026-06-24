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24.06.2026 16:39:23

Churchill Capital XI Stock Jumps 20% On Agility Robotics Merger Deal

(RTTNews) - Churchill Capital Corp XI (CCXI) shares surged 20.49 percent, gaining $2.14 to $12.56 on Wednesday, after the special purpose acquisition company announced a definitive business combination agreement with Agility Robotics, a leading humanoid robotics and physical AI company.

The stock is currently trading at $12.56, compared with its previous close of $10.42 on the Nasdaq. During the session, shares opened at $12.64 and traded between $12.42 and $13.49. Trading volume reached 8.76 million shares, vastly exceeding the average daily volume of 22,000 shares.

Upon completion of the transaction, the combined company is expected to operate as Agility Robotics and trade on a major North American exchange under the ticker symbol "AGLT."

Churchill Capital XI's 52-week range is $10.07 to $13.49.

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Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen

Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’644.24 19.87 S8QBNU
Short 14’944.54 13.77 SNBHTU
Short 15’511.12 8.78 BSUBQU
SMI-Kurs: 14’108.56 24.06.2026 16:40:46
Long 13’497.56 19.59 SWB04U
Long 13’202.10 13.77 SCB29U
Long 12’646.86 8.89 SYTBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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