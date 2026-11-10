Churchill Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Churchill Capital äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Churchill Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3.64 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4.230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 268.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Churchill Capital 246.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch