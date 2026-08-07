Churchill Capital A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Churchill Capital A lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.800 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Churchill Capital A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56.25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 405.4 Millionen USD im Vergleich zu 259.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch