Churchill Capital A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Churchill Capital A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -2.74 USD. Ein Jahr zuvor waren -3.310 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Churchill Capital A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 350.3 Millionen USD im Vergleich zu 336.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch