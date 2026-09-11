Churchill Capital A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Churchill Capital A hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Churchill Capital A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.780 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 98.3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 23.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 128.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch