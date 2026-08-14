Churchill Capital A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Churchill Capital A hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch