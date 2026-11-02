Church Dwight stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Church Dwight hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Church Dwight 0.750 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.04 Prozent auf 1.60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch