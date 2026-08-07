Chuokeizai-Sha legte Quartalsergebnis vor

Chuokeizai-Sha veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1.95 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chuokeizai-Sha noch ein Gewinn pro Aktie von 6.37 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2.58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 747.6 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 728.3 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.ch