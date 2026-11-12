Chuokeizai-Sha hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chuokeizai-Sha äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 18.41 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chuokeizai-Sha noch ein Gewinn pro Aktie von 23.34 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.21 Prozent auf 813.0 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 811.3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 72.40 JPY beziffert, während im Vorjahr 63.35 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.50 Prozent auf 3.21 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch