Chuo Warehouse informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chuo Warehouse hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Chuo Warehouse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23.44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20.86 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.38 Milliarden JPY – ein Plus von 4.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chuo Warehouse 7.07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch