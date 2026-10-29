Chuo Spring: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chuo Spring hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14.58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28.80 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chuo Spring in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.69 Milliarden JPY im Vergleich zu 27.75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch