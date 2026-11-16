Chuo Gyorui legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chuo Gyorui hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 141.01 JPY gegenüber 152.46 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 38.08 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38.42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch