Chunil Express präsentierte Quartalsergebnisse

Chunil Express hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 877.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 699.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.39 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.36 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch