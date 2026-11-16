Chunil Express informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chunil Express hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1183.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -1173.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Chunil Express mit einem Umsatz von insgesamt 12.07 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10.74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch