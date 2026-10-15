Chunghwa Telecom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chunghwa Telecom liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chunghwa Telecom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.57 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.22 TWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 57.88 Prozent auf 24.40 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 57.92 Milliarden TWD gelegen.

Redaktion finanzen.ch