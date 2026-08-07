CHUKYO IYAKUHIN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CHUKYO IYAKUHIN stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6.87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6.30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.81 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CHUKYO IYAKUHIN 1.72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch