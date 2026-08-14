Chugokukogyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chugokukogyo hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 10.61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chugokukogyo ein Ergebnis je Aktie von -21.500 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch