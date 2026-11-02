Chugoku Electric Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chugoku Electric Power hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0.08 USD. Ein Jahr zuvor waren 1.43 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2.81 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch