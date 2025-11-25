|
25.11.2025 12:00:56
Chugai Pharmaceutical Teams With Biomy For Development Of AI-based Cancer Pathology Program
(RTTNews) - Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (CHGCY.PK), Tuesday announced a Memorandum of Understanding with Biomy, Inc., a provider of innovative services for pharmaceutical companies, for the joint development of an AI-based cancer pathology diagnostic support program.
Through this partnership, the companies aim to implement personalized healthcare solutions in society, specially for patients battling with cancer.
Under this deal, Chugai's scientific knowledge will be integrated with Biomy's platform for tumor microenvironment analysis, aiming to reduce the workload of pathologists and provide optimal treatment and diagnosis for individual patients.
Chugai's stock closed at $27.05, up 0.74 percent on the OTC Markets.
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
