Chugai Pharmaceutical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chugai Pharmaceutical hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.46 Prozent auf 2.54 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch