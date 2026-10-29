Chugai Pharmaceutical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chugai Pharmaceutical hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 87.25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chugai Pharmaceutical 67.57 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 404.74 Milliarden JPY gegenüber 333.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch