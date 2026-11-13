Chugai Mining: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chugai Mining hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Chugai Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6.71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 38.89 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31.07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 54.91 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 71.97 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch