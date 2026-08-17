Chugai Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chugai Mining präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 38.66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 11.00 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28.45 Prozent auf 74.29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57.83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch