Chuetsu Pulp Paper legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chuetsu Pulp Paper hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16.19 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 83.09 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.44 Prozent auf 26.97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch