Chubu Steel Plate hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chubu Steel Plate stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Chubu Steel Plate hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch