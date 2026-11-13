Chubu-Nippon Broadcasting stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chubu-Nippon Broadcasting lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.64 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chubu-Nippon Broadcasting 5.70 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chubu-Nippon Broadcasting in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch