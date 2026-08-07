Chubu-Nippon Broadcasting stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chubu-Nippon Broadcasting hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20.70 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chubu-Nippon Broadcasting ein EPS von 23.72 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Chubu-Nippon Broadcasting 8.58 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.90 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch