Chubu Electric Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chubu Electric Power hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -417.85 JPY. Ein Jahr zuvor waren 107.30 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1’119.36 Milliarden JPY – ein Plus von 18.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chubu Electric Power 947.52 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch