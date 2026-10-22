Chubb: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chubb hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Chubb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7.30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.99 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chubb in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.17 Milliarden USD im Vergleich zu 16.28 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch