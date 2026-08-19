Chuangxin Industries Holdings Aktie 150724613 / KYG2137R1056
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19.08.2026 04:30:11
Chuangxin Industries builds on integrated aluminium strategy as earnings accelerate
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HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – 19 August 2026 – China's aluminium industry entered 2026 against a landscape of unusual volatility. Rising geopolitical tensions, higher energy costs and continued demand from artificial intelligence infrastructure, electric vehicles and renewable energy have reshaped global aluminium markets—driving prices higher and underscoring the critical importance of supply security. Chuangxin Industries' interim results cite these trends as key drivers of the stronger first-half market environment.
News Source: Chuangxin Industries
19/08/2026 Dissemination of a Financial Press Release, transmitted by EQS News.
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