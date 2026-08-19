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19.08.2026 04:30:11

Chuangxin Industries builds on integrated aluminium strategy as earnings accelerate

Chuangxin Industries Holdings
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EQS Newswire / 19/08/2026 / 04:30 CET/CEST

HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – 19 August 2026 – China's aluminium industry entered 2026 against a landscape of unusual volatility. Rising geopolitical tensions, higher energy costs and continued demand from artificial intelligence infrastructure, electric vehicles and renewable energy have reshaped global aluminium markets—driving prices higher and underscoring the critical importance of supply security. Chuangxin Industries' interim results cite these trends as key drivers of the stronger first-half market environment.

Against this backdrop, Chuangxin Industries delivered a marked improvement in earnings for the first six months of 2026. Revenue rose to RMB 11.53 billion, while profit attributable to the owners of the company increased to RMB 2.30 billion, reflecting stronger aluminium prices, lower production costs from greater renewable electricity usage and reduced finance costs following the optimisation of its funding structure.

Unlike many aluminium producers that rely heavily on external suppliers, Chuangxin has spent years building an integrated operating model covering power generation, alumina refining and electrolytic aluminium smelting. The company says its existing power generation and alumina capacity can fully meet its production requirements, helping reduce exposure to fluctuations in raw material and electricity prices while improving operational resilience.

Another key differentiator is the company's energy strategy. In Inner Mongolia, Chuangxin has already commissioned 1,040MW of wind power and 110MW of solar capacity, with the broader renewable energy program expected to lift the proportion of green electricity used in aluminium production to more than 50% once fully completed. Besides lowering operating costs, the company believes greater use of renewable electricity will strengthen its ability to serve customers seeking lower-carbon materials, particularly in sectors such as electric vehicles, consumer electronics and renewable energy equipment.

The company's growth is also extending beyond China. Construction of the company's integrated aluminium project in Saudi Arabia is progressing after securing the necessary approvals, with site work now underway. The project is expected to become an important part of Chuangxin's international production footprint while improving access to overseas markets and energy resources.

At the same time, Chuangxin continues to strengthen upstream resource security through acquisitions in alumina and mining assets while investing in automation, energy efficiency and digital manufacturing technologies designed to improve productivity and reduce energy consumption. The company has also established a board-level ESG committee and published its inaugural ESG report in April, setting medium- and long-term climate targets alongside broader sustainability initiatives.

As the aluminium industry adapts to tighter environmental standards and increasingly complex global supply chains, competitive advantage is increasingly being shaped by operational efficiency, secure resource access and low-carbon production. Companies able to combine integrated operations, renewable energy, disciplined cost management and international expansion may be better positioned to navigate the next phase of industry development. Chuangxin's first-half performance offers an early indication that this strategy is gaining traction.

Hashtag: #business#chuangxin
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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News Source: Chuangxin Industries

19/08/2026 Dissemination of a Financial Press Release, transmitted by EQS News.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Media archive at www.todayir.com
View original content: EQS News

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