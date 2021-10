CHRONEXT verschiebt seinen Börsengang

Die Marktbedingungen seien derzeit nicht günstig, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Gemeinsam mit den Aktionären sei deshalb beschlossen worden, das IPO (Initial Public Offering) zu verschieben. Man sei jedoch nach wie vor entschlossen, an die Börse zu gehen, sobald sich die Marktbedingungen verbessert hätten, heisst es weiter.

Die Firma, die ein Online-Portal für den Verkauf von Luxusuhren betreibt, hatte ursprünglich angekündigt, am Freitag, 8. Oktober, den Sprung aufs Börsenparkett zu wagen. Die Firma strebte über eine Kapitalerhöhung einen Erlös von 152 bis 200 Millionen Franken an und wollte die Preisspanne der Anteile auf 16 bis 21 Franken festlegen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug beschäftigt laut eigenen Angaben über 120 Mitarbeitende und betreibt neun weitere Standorte in Europa, einen in Hong Kong und eine Uhrenwerkstatt. CHRONEXT ist seit der Gründung im Jahr 2013 stark gewachsen und hat im letzten Jahr erstmals mehr als 100 Millionen Euro Umsatz erzielt.

