ChromaDex: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ChromaDex hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 29.8 Millionen USD – eine Minderung von 4.27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 31.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch