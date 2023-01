Christoph Tonini wird neuer CEO der SMG Swiss Marketplace Group - Ausscheiden aus Verwaltungsrat der TX Group

Der bisherige CEO von SMG, Gilles Despas, werde das Unternehmen verlassen, heisst es in einer Mitteilung von SMG vom Dienstag. Er wolle sich anderen Herausforderungen ausserhalb von SMG verlassen. Der Wechsel an der Spitze stehe im Einklang mit den Plänen der SMG-Eigner. Despas habe die Gruppe nach der Bildung des Joint Ventures erfolgreich in Stellung gebracht, um künftige Herausforderung zu meistern. Nun habe die Gruppe "ideale Ausgangsbedingungen für ein beschleunigtes Wachstum", heisst es weiter.

Tonini war lange Zeit CEO der damaligen Tamedia und gehört aktuell noch dem Verwaltungsrat der TX Group an und ist zudem Mitglied des Revisionsausschusses. Zudem sitzt er für die TX Group im Verwaltungsrat der Goldbach Group und ist unabhängiger Verwaltungsrat derer Tochter Goldbach Media.

Die SMG wurde im November 2021 von der TX Group, Ringier, dem Versicherer Mobiliar und General Atlantic als Joint Venture gegründet und umfasst unter anderem bekannte Online-Marktplätze wie Homegate, ImmoScout24, anibis oder tutti.ch. TX Group hält 30,76 Prozent an SMG.

Zürich (awp)