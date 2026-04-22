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22.04.2026 11:57:36
Christoph Blocher verkauft seine Gratiszeitungen
Zürich (awp) - Alt Bundesrat Christoph Blocher trennt sich von seiner Zeitungshaus AG. Die unter dem Dach gebündelten über 20 Gratiszeitungen werden von der Interact Media Group (IMG) übernommen, zu der unter anderem nau.ch gehört, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.
Gleichzeitig übernimmt die Muttergesellschaft der Zeitungshaus AG, Robinvest, eine Beteiligung von 15 Prozent an IMG. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, heisst es weiter.
Zudem werden Rahel Blocher und Andreas Schaffner Einsitz im Verwaltungsrat von IMG nehmen. Damit sollen sie die Kontinuität der Titel sichern.
"Mit der IMG haben wir eine Partnerin gefunden, welche diese Titel im Printbereich weiterführt und gleichzeitig in die digitale Zukunft begleitet", lässt sich Christoph Blocher in der Mitteilung zitieren. Nun sei der richtige Zeitpunkt, um die Verantwortung in neue Hände zu geben.
Laut Mitteilung haben die Gratiszeitungen eine Gesamtauflage von 700'000 Exemplaren. Die Zahl der monatlichen Nutzer liege im digitalen Bereich bei 4 Millionen. Zu den Gratiszeitungen zählen etwa das Tagblatt der Stadt Zürich, die St. Galler Nachrichten oder die Winterthurer Zeitung.
cg/rw
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