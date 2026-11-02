Christina Lake Cannabis stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Christina Lake Cannabis präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Christina Lake Cannabis 3.7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 58.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch