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11.10.2026 09:59:00

Christian Sewing: Deutsche-Bank-Chef stellt Kündigungsschutz für Topverdiener infrage

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Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hält die bisherigen Reformen der Bundesregierung für nicht ausreichend ​und für zu langsam. Unter anderem verlangt er, den Kündigungsschutz für Topverdiener „etwas weiter nach ‌unten“ zu ziehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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