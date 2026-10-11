Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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11.10.2026 09:59:00
Christian Sewing: Deutsche-Bank-Chef stellt Kündigungsschutz für Topverdiener infrage
Deutsche BankDeutsche-Bank-Chef Christian Sewing hält die bisherigen Reformen der Bundesregierung für nicht ausreichend und für zu langsam. Unter anderem verlangt er, den Kündigungsschutz für Topverdiener „etwas weiter nach unten“ zu ziehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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