Christian Berner Tech Trade (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Christian Berner Tech Trade (B) hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.52 SEK gegenüber 1.12 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 284.7 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 22.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232.1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch