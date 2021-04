Christian Baltzer demeurera chef de la direction de Codan Denmark après la réalisation de l'offre publique d'achat proposée par Intact Corporation financière

TORONTO, le 22 avril 2021 /CNW/ - Intact a confirmé aujourd'hui que Christian Baltzer demeurera chef de la direction de Codan Denmark après la réalisation de l'offre publique d'achat proposée de RSA Insurance Group plc par Intact Corporation financière (TSX: IFC) et Tryg A/S, actuellement prévue pour le deuxième trimestre de 2021.

Dans le cadre de l'opération proposée, les deux parties seront copropriétaires à parts égales de Codan Denmark, Intact assumant la responsabilité de la gestion.

Travaillant ensemble avec Intact, Christian Baltzer et l'équipe de Codan Denmark stimuleront la réussite continue de l'entreprise, tout en évaluant des solutions de rechange stratégiques pour sa propriété à long terme.

Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière, a déclaré ce qui suit :

« Toute l'équipe de Codan au Danemark, dirigée par Christian Baltzer, a connu une évolution remarquable au cours de la dernière année et a obtenu de solides résultats. Codan Denmark est une marque emblématique dans un grand marché. Nous sommes convaincus que Codan Denmark peut continuer de réaliser son grand potentiel et que Christian Baltzer est la personne toute désignée pour mener à bien cette entreprise ».

Christian Baltzer, chef de la direction de Codan Denmark, a déclaré ce qui suit :

« Les employés de Codan Denmark sont exceptionnellement compétents et son entreprise est diversifiée et axée sur la clientèle. L'équipe de Codan au Danemark et moi-même sommes vraiment tournés vers l'avenir. Tant Intact que Codan estiment qu'un état d'esprit fortement axé sur les données - jumelé à une approche largement centrée sur le client - est la voie à suivre pour réaliser le grand potentiel de Codan Denmark ».

Notes à l'intention des journalistes :

Intact Corporation financière et Tryg A/S ont annoncé leur offre visant RSA Insurance Group plc le 18 novembre 2020. Les actionnaires de RSA ont approuvé l'offre publique d'achat le 18 janvier 2021.

Dans le cadre de l'opération proposée, les deux parties seront copropriétaires à parts égales de l'entreprise de RSA au Danemark, Intact assumant la responsabilité de la gestion. Intact conservera les entreprises canadiennes, britanniques et internationales de RSA, alors que Tryg A/S conservera les entreprises suédoises et norvégiennes de RSA, Trygg-Hansa et Codan Norway.

L'autorité danoise en concurrence et en consommation a accordé à Intact Corporation financière son approbation pour l'acquisition du contrôle exclusif de l'entreprise de RSA à l'extérieur de la Norvège et de la Suède, notamment l'acquisition du contrôle exclusif de l'entreprise de RSA au Danemark sous la dénomination Codan A/S.

L'offre publique d'achat proposée est assujettie au respect de certaines conditions ou à la renonciation à certaines conditions, dont l'obtention des approbations des autorités de réglementation financière dans les marchés visés, la sanction du plan par le tribunal et le réenregistrement de RSA Insurance Group plc en tant que société à responsabilité limitée fermée.

La clôture est actuellement prévue pour le deuxième trimestre de 2021.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et un fournisseur de premier plan d'assurances spécialisées en Amérique du Nord, avec plus de 12 G$ de primes annuelles totales. La Société compte plus de 16 000 employés qui sont au service de plus de cinq millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public par l'intermédiaire de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'intermédiaire d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'intermédiaire de belairdirect. Frank Cowan Company, agence générale de premier plan, offre des programmes d'assurance aux entités publiques, notamment des services de gestion des risques et des sinistres au Canada.

Aux États-Unis, Intact Insurance Specialty Solutions fournit des produits et services d'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

SOURCE Intact Corporation financière