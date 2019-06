Chris Lythgo nommé Président national de Commissionnaires

WINNIPEG, le 15 juin 2019 /CNW/ - La nomination du Colonel (Retraité) Chris Lythgo, CD, à la présidence nationale a été confirmée aujourd'hui lors de l'assemblée générale annuelle tenue à Winnipeg. Colonel Lythgo vient remplacer le Vice-amiral Duncan (Dusty) Miller, CMM, MSC, CD, MRC, au terme de son mandat de trois ans.

« Mes prédécesseurs à la présidence nationale ont tous fait un travail exceptionnel, a affirmé Colonel Lythgo à la suite de sa nomination. Le défi que j'entends relever sera de contribuer à la démonstration de la pertinence de Commissionnaires, à la diversification de nos champs d'expertise, et à la mise en valeur de notre capacité nationale en matière de prestation de services. »

Le Colonel Lythgo possède une vaste expérience en leadership et en gestion acquise au cours de ses 31 ans de service militaire, ses 8 ans à la vice-présidence des services techniques de BC Transit, et ses 15 ans à la tête de Seajay Consulting ltée. Il compte de nombreuses grandes réalisations professionnelles, dont son travail en tant que Commandant du 2e Régiment du génie de combat de la Force d'opérations spéciales, et de Commandant opérationnel de l'Opération DECIMAL, le programme de sensibilisation aux dangers des mines à l'intention des réfugiés afghans.

En parlant de son engagement à l'égard du mandat social de Commissionnaires, soit la fourniture emplois valorisants aux anciens membres des FAC et de la GRC, Colonel Lythgo souligne qu'il a « toujours été préoccupé par le sort des vétérans, surtout du fait que plusieurs d'entre eux n'ont pas de pension. Mon rôle en tant que membre bénévole du conseil d'administration est ma façon de rendre la pareille en reconnaissance pour une carrière qui a été si merveilleuse pour moi. »

Étant un organisme sans but lucratif, Commissionnaires est géré par un conseil d'administration bénévole composé de vétérans des services militaires, de la GRC et des services policiers, ainsi que de membres de la communauté d'affaires. Colonel Lythgo s'est joint au conseil de la Division de la Colombie-Britannique en 2013 et a siégé à la présidence de celui-ci. Il est membre du Conseil d'administration national depuis 2017.

Pour consulter la biographie complète du Colonel Lythgo, rendez-vous sur commissionnaires.ca.

À propos de Commissionnaires

Commissionnaires est le fournisseur prééminent de services de sécurité du Canada ainsi que le plus important employeur privé de vétérans des Forces armées canadiennes et de la GRC. Guidée par des valeurs militaires essentielles -- dévouement, responsabilité, et esprit de mission -- l'entreprise compte un effectif de 22 000 employés aux quatre coins du pays. Commissionnaires offre une vaste gamme de services de sécurité : agents de sécurité professionnels, contrôle et surveillance, évaluations des risques et des menaces, soutien aux activités policières, application des règlements municipaux, empreintes digitales numériques, vérifications des antécédents criminels, vérifications préalables à l'embauche, enquêtes et formation en matière de sécurité. Commissionnaires est une entreprise sans but lucratif entièrement autofinancée au service d'une vaste gamme de clients des secteurs public et privé.

commissionnaires.ca

SOURCE Commissionnaires