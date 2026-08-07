Chowgule Steamships gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chowgule Steamships liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chowgule Steamships die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.18 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chowgule Steamships noch ein Gewinn pro Aktie von 0.080 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8.2 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 1.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch